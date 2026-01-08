ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ТАСС: на Сумщине в плен попали трое солдат ВСУ, в том числе из полка "Арей"

По данным российских силовиков, в полку наряду с националистами служат осужденные по тяжелым статьям бывшие заключенные и иностранные наемники
04:20

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Трое военнослужащих ВСУ, в том числе один из полка "Арей", участвовавшего во вторжении в Курскую область, взяты в плен в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В Сумской области в плен взяты трое военнослужащих ВСУ, в том числе один из 253-го отдельного штурмового полка "Арей", - сказал собеседник агентства.

По показаниям пленных, основу "Арея", помимо националистов, составляют осужденные по тяжелым статьям бывшие заключенные и иностранные наемники. Ранее подразделение участвовало во вторжении в Курскую область и понесло большие потери. 

УкраинаРоссияКурская областьВоенная операция на Украине