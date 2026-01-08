Над регионами России, Азовским и Черным морями за ночь сбили 66 украинских БПЛА

Из них 14 аппаратов уничтожили над территорией Республики Крым

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Средства ПВО за ночь сбили 66 украинских беспилотников над регионами России, а также над Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 7 января до 07:00 мск 8 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 БПЛА - над территорией Республики Крым, 13 БПЛА - над акваторией Азовского моря, 12 БПЛА - над акваторией Черного моря, 11 БПЛА - над территорией Краснодарского края, 6 БПЛА - над территорией Ростовской области, 5 БПЛА - над территорией Орловской области, по 2 БПЛА - над территориями Курской и Волгоградской областей и 1 БПЛА - над территорией Брянской области", - рассказали в военном ведомстве.