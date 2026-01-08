Пленный из ВСУ рассказал, что его призвали служить без большого пальца на руке

По словам Петра Мельниченко, он нигде не прошел медицинского освидетельствования

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Военнослужащий 30-й механизированной бригады ВСУ Петр Мельниченко, который был взят в плен российскими военнослужащими, рассказал, что его призвали на военную службу, несмотря на отсутствие большого пальца на руке.

"Меня призвали в армию без большого пальца. При этом я не проходил медицинского освидетельствования нигде. Завели на позицию и сказали, чтобы мы там находились. Изначально нам говорили, что мы заходим туда на два-три недели, якобы для того, чтобы отремонтировать и восстановить позицию. Но когда мы туда пришли, там восстанавливать и ремонтировать нечего и нечем", - рассказал пленный на видео, предоставленном Минобороны.

В Минобороны добавили, что пленный остался жив только благодаря грамотным действиям российских военнослужащих.

"Около 11:00 мы сидели в норе. Когда они подошли, мы не слышали, но когда уже они подошли к самой дырке в норе, они спросили: "Есть кто здесь?" Мы сказали, что есть. Они сделали два или три выстрела. Мы сказали, чтобы они не стреляли, мы сдаемся. Они правда не стреляли. Мы вылезли из норы, сдались, и вот таким образом мы попали в плен", - добавил Мельниченко.

Он отметил, что потери среди ВСУ очень большие.