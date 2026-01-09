ВС РФ поразили дроном на волокне укрытие с украинскими военными

Боевую задачу выполнил расчет ударных беспилотных летательных аппаратов войск беспилотных систем в составе 27-й гвардейской отдельной Севастопольской мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Операторы дронов группировки войск "Запад" поразили дроном на оптоволокне укрытие с украинскими военными, сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов войск беспилотных систем в составе 27-й гвардейской отдельной Севастопольской мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад", применив FPV-дроны "Упырь" на оптоволокне с осколочно-фугасными зарядами, уничтожил подземное укрытие с живой силой ВСУ в Харьковской области", - сказано в сообщении.