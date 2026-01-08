ТАСС: в Харькове кладбище с военными ВСУ разрастается "страшными темпами"

За день проходит несколько процессий, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

© Kostiantyn Liberov/ Libkos/ Getty Images

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Кладбище с военнослужащими ВСУ в Харькове разрастается страшными темпами, за день там проходит несколько процессий. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Украинские СМИ показали одно из крупнейших кладбищ Харькова. Журналисты отмечают, что кладбище растет страшными темпами. Оно представляет собой три огромных поля, хотя совсем недавно оно было в разы меньше. За день на нем проходит по несколько похоронных процессий. Похорон столько, что работники кладбища заранее отрывают могилы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в основном там похоронены военнослужащие ВСУ, чьи подразделения дислоцируются в Харькове. "В первую очередь, 92-я отдельная штурмовая бригада и 127-я отдельная тяжелая механизированная бригада. Также нередко можно встретить могилы боевиков нацистских подразделений, таких как "Кракен" и "Азов" (признаны террористическими, запрещены в РФ)", - добавил собеседник агентства.

Как сообщали ТАСС в силовых структурах в декабре 2025 года, кладбище для якобы пропавших без вести украинских военнослужащих появилось в Сумской области. Ранее подобное кладбище уже было открыто в Киеве. Таким образом власти пытаются скрыть количество реальных потерь ВСУ, отмечали силовики.