МО РФ: рядовой Степанец с фланга закидал гранатами позицию ВСУ

После уничтожения огневой точки российские штурмовики закрепились на опорном пункте

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Рядовой Михаил Степанец в ходе штурма вражеских позиций уничтожил огневую точку ВСУ, закидав ее гранатами, сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Во время штурма опорного пункта противник открыл огонь по штурмовой группе из укрепленной огневой точки. Из-за плотного огня врага российские военнослужащие не могли продвинуться вперед. Рядовой Михаил Степанец под прикрытием своих товарищей смог незаметно обойти с фланга огневую точку врага. Подобравшись на достаточное расстояние, Михаил, используя личное стрелковое оружие и ручные гранаты, уничтожил нескольких вражеских военнослужащих", - сказано в сообщении.

После уничтожения огневой точки российские штурмовики закрепились на опорном пункте. Благодаря действиям рядового Михаила Степанца российские военнослужащие без потерь выполнили задачу.

Также в министерстве рассказали о младшем сержанте Сабиржане Асамбаеве, который был командиром артиллерийского расчета.

"При выполнении поставленной задачи Сабиржан Асамбаев заметил в воздухе приближение вражеских ударных дронов к позиции его расчета. Личный состав по команде младшего сержанта Асамбаева занял заранее подготовленные огневые точки и при управлении командира орудия уничтожил все вражеские беспилотники", - отметили в Минобороны.

Расчет сменил огневую позицию и продолжил выполнять боевую задачу. В результате артиллерийской стрельбы было уничтожено вражеское орудие вместе с его расчетом, а также живая сила противника.