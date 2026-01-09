Боец Атлас: в Братском брошенные на фронт без опыта солдаты ВСУ сразу сдавались

Штурмовик ВС РФ рассказал, что мобилизованных в населенном пункте оказалось очень много

ДОНЕЦК, 9 января. /ТАСС/. Украинские новобранцы, отправленные в Братское Днепропетровской области без военной подготовки, сразу сдавались в плен, рассказал ТАСС штурмовик 36-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным Атлас.

"В плен сдавались, очень много в плен сдавались.<...> Их вынуждают ТЦК. Мобилизованные приходят, и сразу они сдаются", - сказал штурмовик.

8 января в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Братское в Днепропетровской области.