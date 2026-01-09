Боец Атлас: при встрече с ВС РФ у Братского ВСУ оставили часть позиций

Украинские военнослужащие оказались застигнуты врасплох, рассказал штурмовик 36-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 9 января. /ТАСС/. При заходе штурмовиков группировки войск "Восток" в село Братское Днепропетровской области украинские военные оставили часть позиций. Об этом рассказал ТАСС один из участников операции, штурмовик 36-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии Восточной группировки войск с позывным Атлас.

"Заходили через лесополку в село Братское. На подходе мы их застали врасплох. Они убежали, бросили позиции", - сказал штурмовик.

8 января в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Братское в Днепропетровской области.