Боец Атлас: ВС РФ вошли в Братское незамеченными
02:01
ДОНЕЦК, 9 января. /ТАСС/. Российские войска вошли в населенный пункт Братское Днепропетровской области незамеченными. Как рассказал ТАСС один из участников операции, штурмовик 36-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным Атлас, бойцы РФ воспользовались сумерками и туманом.
"Мы заходили ночью, в сумерки. Они даже и не успели нас увидеть, заметить в туман. <...> Застали их врасплох, не ожидали они, что мы в этот день зайдем", - сказал штурмовик.
При этом, как уточнил боец, ВСУ подготовили населенный пункт к обороне, где были оборудованы мощные укрепления.
8 января в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Братское в Днепропетровской области.