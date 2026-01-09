Боец Атлас: ВС РФ вошли в Братское незамеченными

Российские военнослужащие воспользовались сумерками и туманом, рассказал штурмовик 36-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 9 января. /ТАСС/. Российские войска вошли в населенный пункт Братское Днепропетровской области незамеченными. Как рассказал ТАСС один из участников операции, штурмовик 36-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным Атлас, бойцы РФ воспользовались сумерками и туманом.

"Мы заходили ночью, в сумерки. Они даже и не успели нас увидеть, заметить в туман. <...> Застали их врасплох, не ожидали они, что мы в этот день зайдем", - сказал штурмовик.

При этом, как уточнил боец, ВСУ подготовили населенный пункт к обороне, где были оборудованы мощные укрепления.

8 января в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Братское в Днепропетровской области.