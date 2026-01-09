Боец Кулик: пулеметчик ВС РФ отвлек ВСУ на себя, помогая наступающим на Братское

Российский военнослужащий открыл огонь стоя, рассказал штурмовик 36-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 9 января. /ТАСС/. Пулеметчик группировки войск "Восток" отвлек ВСУ на себя, чтобы помочь наступающим на село Братское Днепропетровской области штурмовикам. Об этом рассказал ТАСС один из участников операции, штурмовик 36-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным Кулик.

"Была ситуация, когда мы подошли близко, по нам начали работать. Мы отойти не могли. РПГ, пулеметчики [ВСУ] по нам отрабатывали. Они закрепились на возвышенности. Мы, получается, были внизу. Пулеметчик у нас не видел наверх, не смог. И мы отойти не могли, встать не могли. Пулеметчик встал, чтобы увидеть их, стоя начал отрабатывать, вызвал огонь на себя. В этот момент мы отошли", - сказал штурмовик.

8 января в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Братское в Днепропетровской области.