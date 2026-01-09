ВС РФ эвакуировали десятки гражданских из освобожденного Грабовского

ВСУ обстреливали мирных жителей из артиллерии и минометов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Бойцы группировки "Север" эвакуировали из освобожденного Грабовского в Сумской области несколько десятков мирных жителей, которых обстреливали украинские военные, сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

В подвалах уцелевших жилых домов штурмовиками 34-й мотострелковой бригады обнаружены десятки мирных жителей, которым российские военнослужащие оказали помощь продуктами и медикаментами.

"Когда обстановка обострилась и с украинской стороны начались активные обстрелы населенного пункта из артиллерии и минометов, а также сбросы взрывчатых веществ с помощью ударных БПЛА, по улицам и домам, в которых проживали целые семьи, мирным жителям была предложена эвакуация. Штурмовики для безопасного выхода использовали погодные условия и рельеф местности, а специалисты РЭБ создали коридор безопасности от воздействия вражеских беспилотников", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что сами мирные жители вспоминают о вежливом, уважительном отношении российских военных, которые не только помогали им водой, продуктами и медикаментами, но и носили тяжелые сумки при эвакуации, а стариков переносили на руках. Все они были эвакуированы из опасного района.

В настоящее время все мирные жители Грабовского, эвакуированные военнослужащими группировки войск "Север", находятся в безопасном районе в пункте временного размещения, где им оказывается помощь.