Боец Фартовый: для захода в Братское ВС РФ обезвредили минные поля

Также штурмовики использовали антидроновые пончо, рассказал стрелок 36-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 9 января. /ТАСС/. Российские штурмовики для захода в населенный пункт Братское Днепропетровской области обезвредили минное поле и преодолели колючую проволоку. Об этом рассказал ТАСС стрелок 36-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным Фартовый.

"Заходя по лесополосе, наша задача была обезвредить минные поля, преодолевая препятствия, путанку, мины обезвреживали", - сказал штурмовик.

Кроме того, штурмовики использовали антидроновые пончо, которые также пригодились для преодолевания колючей проволоки. "Набрасывали [на проволоку] пончо, проходили и двигались дальше", - пояснил боец.

8 января в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Братское в Днепропетровской области.