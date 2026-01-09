ВС РФ нанесли удары по пехоте и технике ВСУ в районе Красноармейска

Цели поразили расчеты БПЛА и РСЗО "Град"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли серию ударов по скоплениям ВС Украины на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты войск беспилотных систем в составе Алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили технику и живую силу формирований ВСУ на Красноармейском направлении. "Расчеты РСЗО "Град" 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й ОА нанесли удар по скоплению живой силы и техники формирований ВСУ", - сказано в сообщении.

Также в ходе боевой работы расчеты войск беспилотных систем в составе 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, применив разведывательный БПЛА "Скат-350М", выявили район скопления живой силы и техники формирований ВСУ на красноармейском направлении. Координаты целей были переданы на командный пункт артиллерии. В результате огневого поражения все выявленные цели уничтожены.

В интересах группировки отработало и звено вертолетов, экипаж одного из которых уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ.