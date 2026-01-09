Артиллеристы ВС РФ поразили пункт дислокации ВСУ в Днепропетровской области

Противник оборудовал позиции в жилой застройке

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Восток" нанесли поражение пункту дислокации украинских военных в Великомихайловке Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.

"Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" группировки войск "Восток" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в населенном пункте Великомихайловка Днепропетровской области", - сказано в сообщении.

Разведывательный расчет БПЛА Zala обнаружил, что противник оборудовал позиции в жилой застройке, используя частные дома для размещения резервов и подготовки к обороне населенного пункта. Координаты были переданы артиллеристам, которые точным огнем накрыли выявленные цели.

Также в ведомстве рассказали про расчеты беспилотников, которые сорвали атаку ВСУ в Запорожской области.

"Расчет разведывательных БПЛА войск беспилотных систем группировки "Восток" обнаружил скопление живой силы в Запорожской области. Противник перебрасывал силы к линии боевого соприкосновения для попытки проведения контратаки. Операторы FPV-дронов группировки "Восток" нанесли точечный удар по боевой бронированной технике, в числе которой несколько единиц ББМ "Хамви" и "Козак", задействованные в переброске личного состава ВСУ", - отметили в Минобороны.