Артиллеристы ВДВ уничтожили пехоту ВСУ в Сумской области

Удар нанес расчет РСЗО "Град" тульских десантников

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Расчет РСЗО "Град" тульских десантников нанес удар по скоплению украинской пехоты, пытавшейся закрепиться в опорном пункте в Сумской области, сообщили в Минобороны России.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в опорном пункте вблизи одного из населенных пунктов Сумской области, расчет РСЗО "Град" артиллеристов-десантников точным залпом пакета реактивных ракет накрыл указанный квадрат, уничтожив пехоту противника. Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение целей", - сказано в сообщении.

Также в ведомстве рассказали, что оператор разведывательного БПЛА Zala группировки войск "Днепр" обнаружил артиллерийское орудие противника, замаскированное в лесополосе на правом берегу Днепра, которое затем было уничтожено барражирующим боеприпасом "Ланцет".