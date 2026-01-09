Подполье: многие жители Днепропетровской области остаются в ожидании РФ
Редакция сайта ТАСС
03:05
МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Многие жители Днепропетровской области не покидают свои населенные пункты, желая остаться на подконтрольной России территории. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.
"В Днепропетровской области пророссийски настроенных граждан гораздо больше, чем заявляют украинские СМИ. Конечно, есть и те, кто продвижению ВС РФ не рад, есть те, кто на этом фоне переезжает в западные регионы, но нельзя сказать, что этот отток сильно ощутим. Многие жители, напротив, остаются, чтобы как можно скорее оказаться на подконтрольной ВС РФ территории", - рассказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что количество видео с местным населением, которые выходили встречать российских военнослужащих "более, чем предостаточно".