ТАСС: разведчики ВС РФ уничтожили снайперскую пару ВСУ в Харьковской области

Украинские снайперы атакуют все живое, что попадет в зону досягаемости, отметили в российских силовых структурах
МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Снайперская пара ВСУ уничтожена в районе населенного пункта Уды Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Возле российской границы в районе населенного пункта Уды отмечается работа снайперов ВСУ, которые атакуют все живое, что попадет в зону досягаемости. Одна из снайперских пар выявлена и уничтожена разведкой группировки "Север", - сказал собеседник агентства. 

