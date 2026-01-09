ТАСС: ВСУ нарастили интенсивность ударов БПЛА в Сумской области

Таким образом украинское командование пытается нивелировать недостаток пехоты, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. ВСУ в Сумской области нарастили интенсивность ударов FPV-дронами на фоне недостатка пехоты. Об этом ТАСС сообщили в росийских силовых структурах.

"На сумском направлении на участке наступления в Краснопольском районе отмечается рост интенсивности ударов FPV со стороны ВСУ. Таким образом украинское командование пытается нивелировать недостаток пехоты на передовых позициях", - сказал собеседник агентства.