ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

ТАСС: ВСУ нарастили интенсивность ударов БПЛА в Сумской области

Таким образом украинское командование пытается нивелировать недостаток пехоты, сообщили в российских силовых структурах
Редакция сайта ТАСС
03:39

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. ВСУ в Сумской области нарастили интенсивность ударов FPV-дронами на фоне недостатка пехоты. Об этом ТАСС сообщили в росийских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"На сумском направлении на участке наступления в Краснопольском районе отмечается рост интенсивности ударов FPV со стороны ВСУ. Таким образом украинское командование пытается нивелировать недостаток пехоты на передовых позициях", - сказал собеседник агентства. 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине