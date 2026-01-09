ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Над регионами России за ночь сбили пять украинских БПЛА

Все беспилотники были самолетного типа
04:41
МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ за ночь пять украинских БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: два над территорией Брянской области и по одному над территориями Белгородской, Ростовской и Орловской областей", - говорится в сообщении. 

