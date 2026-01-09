Дрон "Князь Вандал Новгородский" научили действовать в глубоком тылу противника

Оператор с позывным Буратино отметил разведывательные возможности устройства

Редакция сайта ТАСС

Дроны "Князь Вандал Новгородский" © Народный фронт/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Оптоволоконный FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" (КВН) с увеличением дальности применения получил возможность выполнять разведывательные и ударные задачи в глубоком тылу противника. Об этом сообщил ТАСС оператор дрона с позывным Буратино.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"После увеличения дальности применения КВН характер его работы заметно изменился. Мы получили возможность работать по целям, которые раньше находились вне зоны поражения - фактически в глубоком тылу противника. В первую очередь это самоходные артиллерийские установки, которые противник держит на удалении, рассчитывая на безопасность. Теперь эта дистанция уже не является для них защитой. Кроме того, КВН эффективно используется для нарушения тыловой логистики: поражаются ключевые маршруты снабжения, техника и узлы обеспечения. Это серьезно влияет на боеспособность противника на переднем крае", - сказал оператор.

Он отметил разведывательные возможности дрона. Увеличенная дальность и качественная связь позволяют вести качественную разведку на больших дистанциях, в том числе в труднодоступных районах - густых лесах, рощах и пересеченной местности.

По оценке оператора, "Князь Вандал Новгородский" перестал быть только средством ближнего поражения - он стал многофункциональным инструментом, который эффективно закрывает сразу несколько задач: разведка, точечные удары и работа по тылу противника.