Дроны «Ланцет» и Zala в связке уничтожили орудие ВСУ на херсонском направлении

© Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области Владимира Сальдо/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Операторы беспилотников «Ланцет» и Zala обнаружили и уничтожили оружие ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Во время разведки оператор БПЛА Zala войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск „Днепр“ засек выстрел орудия, замаскированного в лесополосе. По обнаруженной артиллерии отработал дрон-камикадзе „Ланцет“. Точным ударом вражеская позиция была оперативно уничтожена», — написал он.

Накануне Сальдо сообщил, что ВСУ предприняли массированный пролет БПЛА через Херсонскую область. Силами ПВО области было сбито 18 беспилотников, остальные были сбиты в других регионах.