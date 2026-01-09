ВСУ за неделю потеряли свыше 1 355 военных в зоне Южной группировки

Там ВС РФ ликвидировали четыре танка противника

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли более 1 355 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Южная", сообщили в Минобороны РФ.

"Всего в зоне ответственности Южной группировки войск противник потерял более 1 355 военнослужащих, 4 танка и 43 боевые бронированные машины, в том числе 3 западного производства. Уничтожены 110 автомобилей, 14 артиллерийских орудий, 20 складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.