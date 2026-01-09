ВСУ за неделю потеряли свыше 2 805 военных в зоне группировки "Центр"

Также Украина лишилась там 68 автомобилей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли более 2 805 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ.

"За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2 805 военнослужащих, 5 танков, в том числе танк Leopard производства ФРГ, 54 боевые бронированные машины, 68 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении военного ведомства.