ВС РФ за неделю нанесли массированный и четыре групповых удара

Поражены предприятия ВПК Украины, объекты энергетики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российские военные нанесли за неделю массированный и четыре групповых удара, поражены предприятия ВПК Украины, объекты энергетики. Об этом сообщили в Минобороны России.

"С 3 по 9 января текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и четыре групповых удара, в результате которых поражены предприятия военной промышленности, объекты энергетики, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, горючего, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, центры подготовки операторов дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - сказали в ведомстве.