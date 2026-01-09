ВС РФ освободили Зеленое в Запорожской области

Населенный пункт взяли под контроль подраздления Восточной группировки

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российские военные за неделю освободили пять населенных пунктов, в том числе Зеленое в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, силами Северной группировки удалось взять под контроль Грабовское в Сумской области. Западная группа освободила населенный пункт Подолы Харьковской области, а Южная - Бондарное Донецкой Народной Республики.

Также подразделения группировки "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника, в течение недели освобождены населенные пункты Зеленое Запорожской области и Братское Днепропетровской области".