Бойцы «Рубикона» уничтожили бронемашину HMMWV ВСУ

Также были ликвидированы танк, наземные робототехнические комплексы, блиндаж и живая сила противника на краснолиманском направлении

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Расчеты БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожили танк, бронемашину HMMWV, наземные робототехнические комплексы, блиндаж и живую силу противника на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующие кадры.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

«Минобороны России опубликовало кадры поражения автотранспорта, бронеавтомобиля HMMWV американского производства, танка, наземных робототехнических комплексов, блиндажа и укрытия личного состава ВСУ на краснолиманском направлении расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России „Рубикон“, — говорится в сообщении.

На опубликованных Минобороны кадрах также запечатлены эпизоды уничтожения скопления живой силы противника и автомобильной техники.