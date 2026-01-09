Бойцы «Рубикона» уничтожили бронемашину HMMWV ВСУ
МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Расчеты БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожили танк, бронемашину HMMWV, наземные робототехнические комплексы, блиндаж и живую силу противника на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующие кадры.
«Минобороны России опубликовало кадры поражения автотранспорта, бронеавтомобиля HMMWV американского производства, танка, наземных робототехнических комплексов, блиндажа и укрытия личного состава ВСУ на краснолиманском направлении расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России „Рубикон“, — говорится в сообщении.
На опубликованных Минобороны кадрах также запечатлены эпизоды уничтожения скопления живой силы противника и автомобильной техники.