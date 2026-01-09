ВСУ за неделю потеряли свыше 325 военных в зоне ответственности "Днепра"

Также ВС РФ ликвидировали пять боевых бронированных машин противника

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли более 325 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Днепр". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. Всего за неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 75 автомобилей, 6 орудий полевой артиллерии, 6 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 6 складов материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.