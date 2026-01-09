ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Российские войска уничтожили три боевые машины РСЗО

Также ВС РФ ликвидировали четыре зенитных ракетных комплекса
09:50
обновлено 10:18

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российские войска уничтожили за неделю три боевые машины реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе Vampire чешского производства, а также четыре зенитных ракетных комплекса, включая IRIS-T производства ФРГ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены три боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе Vampire чешского производства, а также четыре зенитных ракетных комплекса, включая IRIS-T производства ФРГ", - информировали в ведомстве. 

