ВС РФ активно наступают на территории ДНР и Днепропетровской области
Редакция сайта ТАСС
09:51
обновлено 10:09
МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки "Центр" активно наступают на территории ДНР и Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области", - сказали в ведомстве.