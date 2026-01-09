ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ВС РФ активно наступают на территории ДНР и Днепропетровской области

Речь идет о подразделениях группировки войск "Центр"
Редакция сайта ТАСС
09:51
обновлено 10:09

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки "Центр" активно наступают на территории ДНР и Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области", - сказали в ведомстве. 

