ВС РФ активно наступают на территории ДНР и Днепропетровской области

Речь идет о подразделениях группировки войск "Центр"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки "Центр" активно наступают на территории ДНР и Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области", - сказали в ведомстве.