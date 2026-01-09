Силы ПВО РФ за неделю сбили 1 327 украинских беспилотников

Также российские бойцы ликвидировали 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили 5 управляемых ракет большой дальности "Нептун" и 1 327 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 21 управляемая авиационная бомба, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 5 управляемых ракет большой дальности "Нептун" и 1 327 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 108 206 беспилотных летательных аппаратов, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 020 танков и других боевых бронированных машин, 1 637 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 463 орудия полевой артиллерии и минометов, 51 287 единиц специальной военной автомобильной техники.