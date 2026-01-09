Потери ВСУ в зоне группировки "Запад" составили свыше 1 330 военнослужащих

Украина также лишилась семи орудий полевой артиллерии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне группировки войск "Запад" составили свыше 1 330 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ и трех бригад нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1 330 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 90 автомобилей и 7 орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и 28 складов боеприпасов", - сказали в ведомстве.