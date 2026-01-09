За неделю потери ВСУ в зоне группировки "Восток" составили более 1 680 военных

ВС РФ также ликвидировали 31 боевую бронированную машину противника

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток" за неделю составили более 1 680 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 1 680 военнослужащих, 31 боевая бронированная машина, 58 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии и 2 склада материальных средств", - сказали в ведомстве.