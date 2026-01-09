Корабли "Стойкий" и "Ельня" ВМФ России прибыли в ЮАР для участия в учениях

Экипажи также получат возможность для кратковременного отдыха и знакомства с достопримечательностями республики

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российские корабли "Стойкий" и "Ельня" Балтийского флота прибыли в ЮАР для участия в трехсторонних учениях "Воля к миру 2026". Об этом сообщила пресс-служба Балтийского флота.

"Корвет "Стойкий" и средний морской танкер "Ельня" Балтийского флота совершили плановый заход в порт Саймонстаун Южно-Африканской Республики (ЮАР). Экипажи корабля и судна обеспечения получат возможность для кратковременного отдыха и знакомства с достопримечательностями республики. В завершении пребывания в ЮАР моряки-балтийцы примут участие в совместном многонациональном военно-морском учении ВМФ России, ВМС НОАК Китая и ЮАР "Воля к миру 2026" в акватории Атлантического океана", - сказали там.

Отмечается, что целью учений является развитие и укрепление военно-морского сотрудничества между тремя странами.

В пресс-службе флота также сообщили, что ранее в ходе дальнего похода экипажи корвета "Стойкий" и среднего морского танкера "Ельня" совершили неофициальные визиты в порт Пуэнт-Нуар Республики Конго и порт Уолфиш-Бей Республики Намибия.