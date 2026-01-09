Генерал Орехов встретился с атташе по вопросам обороны при посольстве Венесуэлы

Стороны обсудили военное сотрудничество и проработали дальнейшие шаги по взаимодействию

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Алексей Орехов провел встречу с атташе по вопросам обороны при посольстве Венесуэлы в РФ дивизионным генералом Эдуардо Верхелем Тортолеро. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Алексей Орехов провел встречу с атташе по вопросам обороны при посольстве Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации дивизионным генералом Эдуардо Верхелем Тортолеро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече были обсуждены актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Венесуэлой, а также проработаны дальнейшие шаги по взаимодействию Минобороны РФ с венесуэльской стороной.

Также в ведомстве отметили, что стороны подтвердили настрой на продолжение контактов по линии военных ведомств в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями между странами.