Над регионами России за пять часов уничтожили восемь украинских БПЛА

Над Липецкой областью сбили пять беспилотников

Редакция сайта ТАСС

© Виталий Невар/ ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили над регионами РФ за пять часов восемь украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"9 января текущего года в период с 15:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 5 БПЛА - над территорией Липецкой области, 1 БПЛА - над территорией Белгородской области, 1 БПЛА - над территорией Воронежской области и 1 БПЛА - над территорией Курской области", - сказали там.