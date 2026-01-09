ТАСС: 225-й полк ВСУ похищает украинских военных и держит в подвалах

Командование 108-й бригады ВСУ при этом делает вид, будто "ничего не произошло", отметили российские силовики

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка ВСУ похищают военных из смежных подразделений и держат в подвалах. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Украинские блогеры бьют тревогу: военные 225-го полка, которым командует Олег Ширяев, начали открыто похищать людей и военнослужащих, в том числе офицеров смежных подразделений ВСУ. Родственники и сослуживцы военнослужащих 108-й бригады теробороны заявили о незаконном задержании и содержании их солдат и офицеров, в том числе и раненых, в подвалах. По их словам, военных принудительно вывезли вооруженные представители 225-го полка", - сказал собеседник агентства.

Тем временем, отметили силовики, командование 108-й бригады делает вид, "что ничего не произошло, а похищение людей под дулом автомата - всего лишь "учения".

Ранее в силовых структурах ТАСС сообщали, что Служба безопасности Украины проверяет подразделения 225-го полка и лично Ширяева на предмет превышения должностных полномочий. В частности, отмечалось, что Ширяев раздает автографы, разъезжая по Украине, пока его подчиненные погибают под натиском ВС РФ. Также сообщалось, что де-факто Ширяев был отстранен от командования полком, однако документально он все еще находится по штату на должности.

В октябре 2025 года в силовых структурах заявили ТАСС, что командиры 225-го и 425-го полков ВСУ фактически не руководят своими подчиненными. В их обязанности входит только перераспределение подразделений между участками фронта.