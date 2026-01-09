ТАСС: в ВСУ растет число погибших женщин-военнослужащих

Это происходит на фоне сокращения численности мужского населения Украины

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Количество погибших женщин-военнослужащих ВСУ растет на фоне стремительного сокращения численности мужского населения Украины. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На фоне стремительного сокращения мужского населения женщины стоят на должностях командиров взводов, рот и даже батальонов. В одной из частей воздушных сил женщина занимает должность командира части. С увеличением числа женщин в ВСУ также растет количество некрологов погибших защитниц киевского режима", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на фоне увеличения числа военнослужащих женского пола возросло также количество женщин-офицеров, некоторые из которых дослужились до звания капитана и майора.

Также, по его информации, в ВСУ распространены случаи, когда высокопоставленные украинские командиры назначают своих жен в подразделения, которыми командуют.

Ранее в силовых структурах сообщали ТАСС, что в Черниговской области во время уничтожения складов и казарм ВСУ была ликвидирована известная активистка Лана Черногорская, входившая в структуру Украинской добровольческой армии (боевое крыло "Правого сектора" - организация признана экстремистской и запрещена в РФ), которая была оператором БПЛА.