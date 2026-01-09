В учениях у южных берегов Африки участвуют корабли РФ и еще четырех стран

Учения продлятся до 16 января

ПРЕТОРИЯ, 9 января. /ТАСС/. Корабли пяти государств БРИКС - Ирана, КНР, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), России и ЮАР принимают участие в начавшихся 9 декабря вблизи мыса Доброй Надежды у южной оконечности Африки военно-морских учениях "Воля к миру 2026" (Will For Peace 2026). Об этом сообщила южноафриканская газета Daily Maverick.

Издание публикует фотографии корвета "Стойкий" и среднего морского танкера "Ельня" Балтийского флота в акватории крупнейшей базы ВМС ЮАР в Саймонстауне, расположенной в 40 км к югу от Кейптауна. Российские корабли, как сообщается, прибыли из соседней Намибии.

На базе уже находятся корабли Ирана, КНР, ОАЭ и ЮАР. Учения продлятся до 16 января. В качестве наблюдателей в них участвуют представители Индонезии и Эфиопии. Оперативное управление маневрами осуществляет КНР.

Министерство обороны и по делам ветеранов ЮАР сообщило, что первая фаза учений пройдет на уровне штабов, затем состоится совместный выход кораблей в открытый океан. Тема учений - "совместные действия в целях обеспечения безопасности мореплавания и морской экономической деятельности". В ходе маневров будут отрабатываться операции в целях обеспечения безопасности на море, действия по оперативной совместимости, а также ряд мероприятий по защите моря.

КНР, РФ и ЮАР впервые провели совместные военно-морские учения у южной оконечности Африки, которые получили кодовое название Mosi ("Дым"), в ноябре 2019 года вблизи Кейптауна. Во второй раз маневры прошли в феврале 2023 года в Индийском океане к северу от города Дурбан. Осенью 2025 года было принято решение расширить формат учений за счет стран БРИКС.