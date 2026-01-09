Группа российских военных уничтожила три грузовика и пехоту ВСУ

Группа под командованием капитана Евгения Куликова также поразила склад с боеприпасами и пункт управления БПЛА противника

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Капитан ВС России Евгений Куликов организовал успешное уничтожение трех грузовиков, склада с боеприпасами, пехоты и пункта управления беспилотниками ВСУ в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Ведя воздушную разведку местности при помощи беспилотного летательного аппарата, расчет под руководством капитана Куликова обнаружил скопление военной техники противника и склад боеприпасов. В сложной радиоэлектронной обстановке Евгений Куликов грамотно руководил подчиненным личным составом, что позволило поразить три единицы грузовой техники, склад с боеприпасами и личный состав противника", - сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что группа под командованием капитана Куликова, продолжая выполнение боевых задач, уничтожила пункт управления БПЛА противника.

В военном ведомстве также рассказали о старшем сержанте Олеге Петренко, который эвакуировал часть артиллерийского расчета и продолжил самостоятельно заряжать и стрелять из гаубицы по позиции противника. "В ходе выполнения задачи начался артиллерийский обстрел позиции орудия со стороны противника. Дальнейшая работа была связана с большим риском. Старший сержант Петренко принял решение отправить часть расчета в укрытие. Оставив у орудия наводчика, Олег Петренко лично подносил снаряды, заряжал орудие и руководил огнем. В ходе ведения стрельбы, несмотря на близкие разрывы снарядов противника, Олег вместе с подчиненным сумели несколькими точными выстрелами поразить вражеское артиллерийское орудие вместе с расчетом", - сказали в Минобороны.

Отмечается, что благодаря мужеству и профессионализму старшего сержанта Петренко боевая задача была выполнена без потерь среди личного состава.