Командир Цыган: российские штурмовики вошли в Зеленое во время завтрака ВСУ

В Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта 9 января

ДОНЕЦК, 10 января. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск "Восток" вошли в населенный пункт Зеленое в Запорожской области в момент, когда украинские военные завтракали, рассказал ТАСС командир штурмовой группы 394-го гвардейского мотострелкового полка 5-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Цыган.

"Они даже не ждали нас. Сидели, чай пили. То есть они пошли на завтрак", - рассказал командир.

9 января в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Зеленое в Запорожской области.