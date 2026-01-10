Командир Ахиллес: ВС РФ отбили порядка пяти контратак ВСУ в Зеленом

Командир штурмовой группы сообщил, что в попытках отбить населенный пункт противник перебрасывал большое количество резервных сил

ДОНЕЦК, 10 января. /ТАСС/. Операторы БПЛА группировки войск "Восток" и штурмовые группы отбили порядка пяти контратак ВСУ в Зеленом Запорожской области. Как рассказал ТАСС командир штурмовой группы 394-го гвардейского мотострелкового полка 5-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Ахиллес, уничтожены четыре единицы бронетехники.

"Порядка пяти накатов отбили. Заходила техника противника. Отбили технику, докладывали командиру, что техника заходит с северо-запада и с северо-востока. Четыре единицы бронетехники. FPV наше отработало по ним", - рассказал командир.

Он добавил, что в безуспешных попытках отбить населенный пункт ВСУ перебрасывали большое количество резервных сил.

9 января в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Зеленое в Запорожской области.