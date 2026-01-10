ВСУ потеряли от действий группировки "Север" более 160 военных за сутки

Бойцы группировки также поразили склад материальных средств противника

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 160 военнослужащих и склад материальных средств. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

"Военнослужащими группировки войск "Север", в том числе войсками беспилотных систем, за сутки уничтожены более 160 военнослужащих, 9 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и склад материальных средств ВСУ", - сказал Межевых.

По его данным, подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районе Рыжевки и Кучеровки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Старицы и Волчанских Хуторов.