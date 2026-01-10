ВСУ потеряли до 430 военных за сутки от действий группировки войск "Центр"

Военные ВС РФ также поразили 12 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 2 танка

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки войск "Центр" составили до 430 военнослужащих и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки Валентин Первухин.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожены до 430 военнослужащих, 2 танка, 12 боевых бронированных машин, из них 2 бронетранспортера Vab, 19 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной борьбы", - сказал Первухин.

По его данным, подразделения группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад национальной гвардии в районах Торецкого, Белицкого, Гришина, Красноярского, Межевой, Новокриворожья и Новоподгородного.