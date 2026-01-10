Командир Ахиллес: в числе брошенных ВСУ солдат в Зеленом был инвалид
Редакция сайта ТАСС
02:15
ДОНЕЦК, 10 января. /ТАСС/. ВСУ при отступлении из Зеленого в Запорожской области бросили на позиции инвалида. Об этом рассказал ТАСС командир штурмовой группы 394-го гвардейского мотострелкового полка 5-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Ахиллес.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Они бросают кого угодно. Инвалидов бросают. Вот пленный там был, вообще инвалид", - рассказал командир.
Он пояснил, что сдавшийся в плен был отправлен на фронт после тяжелой травмы, которая привела к инвалидности.
Об освобождении населенного пункта Зеленое в Запорожской области в Минобороны РФ сообщили 9 января.