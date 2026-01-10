Бойцы "Востока" уничтожили РСЗО и гаубицы ВСУ в Запорожской области

Военные ВС РФ также уничтожили минометные позиции противника

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Бойцы группировки войск "Восток" уничтожили гаубицу "Богдана", несколько буксируемых гаубиц, реактивную систему залпового огня (РСЗО), а также минометные позиции ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе выполнения боевых задач военнослужащие подразделений войск беспилотных систем группировки войск "Восток" уничтожили артиллерийские системы и минометные позиции ВСУ на запорожском направлении. В результате точного удара барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожена реактивная система залпового огня ВСУ. Также операторы ударных БПЛА точными попаданиями ликвидировали 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и несколько буксируемых гаубиц противника", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что военнослужащие группировки также уничтожили минометные позиции ВСУ.