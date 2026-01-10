Будущие операторы войск беспилотных систем осваивают НРТК "Курьер"

Инструкторы помогают военнослужащим отработать различные сценарии применения роботизированных машин

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие осваивают на полигонах управление наземными робототехническими комплексами (НРТК) "Курьер" в условиях активной работы средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На общевойсковых полигонах будущие операторы войск беспилотных систем в составе группировки войск "Север" под руководством опытных инструкторов проходят расширенную подготовку, отрабатывая работу на различных современных НРТК в условиях активного радиоэлектронного подавления", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что инструкторы также помогают военнослужащим отработать различные сценарии применения роботизированных машин - от транспортировки медикаментов и боеприпасов до поражения обнаруженных целей. Системы управляются по принципу FPV-дронов - по радиоканалу, а операторы в режиме реального времени видят всю видеокартинку с камеры робота и дистанционно управляют его движениями и действиями с помощью пульта.