ВС РФ уничтожили бронемашину HMMWV и наземные роботы ВСУ в Харьковской области

Операторы БПЛА группировки "Запад" при выполнении боевых задач срывают контратаки, ротации и подвоз боеприпасов и личного состава противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск уничтожили бронемашину HMMWV, а также наземные робототехнические комплексы и пикапы противника в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Военнослужащие подразделений беспилотных систем 68-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Запад" срывают все возможные попытки боевиков ВСУ осуществить подвоз живой силы ВСУ, боеприпасов и материальных средств в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области. На кадрах объективного контроля прямые попадания FPV-дронов и уничтожение боевой бронированной машины HMMWV производства США, пикапов и наземных робототехнических комплексов ВСУ в районе населенного пункта Петровка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операторы БПЛА группировки при выполнении боевых задач срывают контратаки, ротации и подвоз боеприпасов и личного состава противника.