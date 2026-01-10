ТАСС: на позициях ВСУ в яме для дезертиров нашли тела солдат

Тела обнаружили на харьковском направлении СВО, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Тела украинских солдат с признаками физического воздействия найдены в Харьковской области на позициях ВСУ в яме для дезертиров. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении на занятых позициях наши бойцы обнаружили яму, в которой содержались пойманные дезертиры и отказники ВСУ. Внутри нее находилось три обезображенных трупа украинских военных с признаками физического воздействия", - сказал собеседник агентства.