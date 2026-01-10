ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

ТАСС: на позициях ВСУ в яме для дезертиров нашли тела солдат

Тела обнаружили на харьковском направлении СВО, сообщили в российских силовых структурах
Редакция сайта ТАСС
03:32

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Тела украинских солдат с признаками физического воздействия найдены в Харьковской области на позициях ВСУ в яме для дезертиров. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"На харьковском направлении на занятых позициях наши бойцы обнаружили яму, в которой содержались пойманные дезертиры и отказники ВСУ. Внутри нее находилось три обезображенных трупа украинских военных с признаками физического воздействия", - сказал собеседник агентства. 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине