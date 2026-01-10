ТАСС: ВСУ у Андреевки не выполняют приказы командиров из-за отсутствия ротации
Редакция сайта ТАСС
03:38
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Военнослужащие ВСУ в районе Андреевки Сумской области отказываются выполнять приказы командования из-за отсутствия ротации. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"На сумском направлении из-за длительного нахождения на позициях без ротации часть подразделений ВСУ начали терять боевую устойчивость. В районе Андреевки военнослужащие 158-й отдельной мехбригады открыто не выполняют приказы командования. Аналогичная ситуация в 119-й отдельной бригаде теробороны", - сказал собеседник агентства.