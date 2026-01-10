ВС РФ на константиновском направлении уничтожили ключевые объекты ВСУ

Цели поразили операторы БПЛА Южной группировки войск

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Операторы БПЛА Южной группировки войск на константиновском направлении ликвидировали наблюдательный пост, пункт временной дислокации и пункт управления дронами ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили три ключевых объекта ВСУ. В ходе активного ведения воздушной разведки на константиновском направлении выявили и ликвидировали наблюдательный пост, пункт временной дислокации и пункт управления беспилотниками ВСУ", - сказали там.

Пункт временной дислокации подразделений ВСУ был обнаружен в ночное время разведывательными подразделениями. Расчетом ударных БПЛА объект был уничтожен вместе с личным составом, как и пункт управления дронами.

Кроме того, операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии совместно с артиллеристами Южной группировки уничтожили антенну Starlink и наблюдательный пункт противника, тем самым лишив его возможности связи между подразделениями.